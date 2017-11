Das Sams kommt live ins Radio

Die ARD Hörspieltage präsentieren am kommenden Sonntag "Eine Woche voller Samstage" nach dem Kinderbuchklassiker von Paul Maar sowohl im Radio und im Internet als auch auf der Bühne im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe.



In dem Live übertragenen Hörspiel wird der "Sams" von Ilona Schulz ("Linie 1") und "Herr Taschenbier" von Andreas Helgi Schmid gespielt. Für die Geräuschkulisse ist Max Bauer auf der Bühne zuständig. Autor Paul Maar wird als Erzähler aus dem Off zu hören sein. Er feiert am 13. Dezember 2017 seinen 80. Geburtstag.