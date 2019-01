Das Sonntagabend ZDF-"heute journal" wird verlängert

Das sonntägliche "heute journal" läuft bald doppelt so lang wie bisher, wie das ZDF an diesem Freitag bekannt gab.



Ab dem 31. März wird das "heute journal" am Sonntagabend von 15 auf 30 Minuten verlängert. Intendant Thomas Bellut dazu:



"Das Publikum vertraut den ZDF-Nachrichten. Das Interesse an verlässlichen Informationen und Orientierung hat spürbar zugenommen. Deshalb ist es für uns ein logischer Schritt, das 'heute journal' am sehintensivsten Abend der Woche deutlich auszubauen."