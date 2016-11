Das Topspiel der DEL live bei Sport1

In der Deutschen Eishockey Liga treffen die Thomas Sabo Ice Tigers auf den EHC Red Bull München und damit der Erste auf den Zweitplatzierten. Das bayerische Derby wird live bei Sport1 übertragen.



Am kommenden Sonntag steigt in der Deutschen Eishockey Liga das absolute Topspiel. Die zweitplatzierten Thomas Sabo Ice Tigers treffen auf den Spitzenreiter EHC Red Bull München. Im bayerischen Derby treffen mit dem Nürnberger Patrick Reimer und dem Münchener Danny aus den Birken zudem auch der bester Stürmer und der beste Goalie der Liga aufeinander.