"Das Traumschiff": Letzte Ausgabe mit Heide Keller

Es ist ihre letzte Fahrt auf hoher See mit dem "Traumschiff": Chefstewardess Beatrice geht von Board. Für andere geht die Schiffstour im ZDF erst los.



Neujahr sticht Stewardess Beatrice zum letzten Mal in See. Schauspielerin Heide Keller ist dann nicht mehr in der ZDF-Serie "Das Traumschiff" zu sehen. Fans können sie zuvor aber noch einmal in Aktion erleben, wenn die MS Amadea am zweiten Weihnachtsfeiertag im ZDF Kurs auf Uruguay nimmt.