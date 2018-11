Das Trio Muse zu Gast bei "ttt - titel thesen temperamente"

Max Moor hat am Sonntag, 25.November um 23.05 Uhr das Trio Muse in seiner Sendung "ttt - titel thesen temperamente" im Ersten zu Gast.



Schon früh in ihrer Karriere haben sie Arenen gefüllt und sich von Welttournee zu Welttournee mit immer spektakuläreren Shows selbst überboten - zuletzt mit Hologrammen in 3D. In der Sendung werden sie das achte Album "Simulation Theory" vorstellen, auf dem Muse wieder einmal erklären, dass es die Welt eigentlich gar nicht gibt.