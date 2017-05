"Das Universum" ab 4. Juli auf N24

Zwar hat sich das Wissen über das Universum in den letzten Jahren vervielfältigt, dennoch gibt es einige spannende Phänomene zu beobachten. Ab Juli gibt es sechs Folgen der Doku-Reihe "Das Universum".



"Wie kam das Leben auf die Erde? Welche physikalischen Kräfte wirken im Inneren eines Schwarzen Lochs? Und was macht unsere Weltmeere so einzigartig im Sonnensystem?"

Unter anderem diese Fragen will die Dokumentationsreihe "Das Universum" in sechs Folgen versuchen zu ergründen. Hilfe bei der Suche nach den Antworten bekommt die Serie auf N24 dabei durch aufwendige Animationen und renommierte Astrophysiker.



In Doppelfolgen zeigt der Doku- und Nachrichtensender N24 die Folgen ab 4. Juli um 23.05 Uhr. Wer zu diesen Zeiten nicht einschalten kann, hat die Möglichkeit, die Folgen je sieben Tage nach Ausstrahlung in der Mediathek von N24 zu schauen.