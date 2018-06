Das WM-Achtelfinale im TV

Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Russland ist mittlerweile komplett. DIGITAL FERNSEHEN gibt einen TV-Überblick.



Nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft haben ARD, ZDF und Sky am Donnerstag Sendeplätze der Achtelfinalspiele bekanntgegeben. Während bei den Öffentlich-Rechtlichen die Runde der letzten Sechzehn schon komplett durchdekliniert ist, stehen erst zwei von vier Achtelfinal-Partien fest, die der Pay-TV-Anbieter sich gesichert hat und dort in UHD gezeigt werden.