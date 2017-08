Das Warten der Star-Wars-Fans hat ein Ende

Für einige Tage wird die Macht wieder mit den Zuschauern sein. Anlässlich der TV-Premiere des neuesten Star-Wars-Films muss Sky Cinema Hits Platz für einen Pop-up-Sender machen.



2017 feiert die Stars Wars Reihe 40. Jubiläum. Georg Lucas legte mit dem 1977 erschienenen Kinofilm "Krieg der Sterne" (Originaltitel: "Star Wars") den Grundstein für eine Filmreihe, die auch bis heute noch die Massen begeistert. Schon mehrere Generationen hält der immerwährende Kampf von Gut gegen Böse in Atem.