Das Warten hat ein Ende: "Final Fantasy XV" erschienen

Kurz vor dem 30-Jährigen Jubiläum einer der langlebigsten Videospielreihen veröffentlicht Square Enix nach langer Wartezeit den neuesten Ableger. Seit Dienstag ist "Final Fantasy XV" für Xbox One und Playstation 4 erhältlich und will mit weiter verbesserter Grafik den Spagat zwischen Fantasy und Realität sowie Tradition und Moderne schaffen.