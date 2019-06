"Das Wichtigste im Leben" mit Jürgen Vogel - neu bei Vox

Familienserien hatten schon mal bessere Zeiten. Jetzt versucht es der Sender Vox wieder mit einer - und das sogar im Hauptabendprogramm und mit prominenter Besetzung.



Das TV-Programm wimmelt nur so von Krimis und Arztserien. Ehemals erfolgreiche Formate wie "Unsere Drombuschs" oder "Ich heirate eine Familie" sind weitgehend aus dem Programm verschwunden. Doch jetzt kehrt nimmt das Genre Familienserie einen neuen Anlauf: Vox startet am Mittwoch (5. Juni) um 20.15 Uhr die neue zehnteilige Serie "Das Wichtigste im Leben".