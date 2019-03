Das Wintersport-Finale im ZDF

Die Wintersport-Übertragungen des ZDF der Saison 2018/2019 gehen in die Schlussrunde. Ab morgen stehen noch einmal zahlreiche Weltcup-Rennen und die Biathlon-WM auf dem Programm.



Ab morgen (13. März) melden sich ab 10.15 Uhr Aris Donzelli und Michael Pfeffer aus Soldeu/Andorra mit dem Weltcup-Finale der alpinen Skirennen.