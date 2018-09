Das ZDF auf dem Filmfest Hamburg 2018

Das ZDF wird mit neun Filmen auf dem 26. Hamburger Filmfest vom 27. September bis zum 6. Oktober vertreten sein.



Der Film "Aufbruch in die Freiheit" handelt von der Emanzipation einer Ehefrau auf dem Land in den 70er Jahren. Das Drama mit Anna Schudt und Alwara Höfels in den Hauptrollen ist für den "Hamburger Produzentenpreis für Deutsche Fernsehproduktionen" nominiert.