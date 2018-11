Das ZDF startet bald so richtig in die Wintersportsaison

Die ersten alpinen Sportler sind bereits die noch spärlich mit Schnee bedeckten Pisten herunter gerauscht. Doch so richtig geht es erst in ein paar Tagen mit dem Wintersport los. Das ZDF ist wie immer nah dran am Geschehen.



Das ZDF begleitet die gesamte Wintersport-Saison mit einem umfangreichen Programmangebot bis zu den Weltcup-Finals Mitte März 2019 – live, in Zusammenfassungen und online. Nach dem Alpin-Auftakt in Sölden Ende Oktober steht nun bald das erste lange Wintersport-Wochenende auf dem Programm.