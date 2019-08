Das ZDF steigt nach neun Jahren wieder in den Boxring

Fast eine Dekade dauert die Auszeit des Zweiten vom Boxen mittlerweile an. Ab Herbst wird es aber wieder Live-Übertragungen geben.



In Zusammenarbeit mit der neu aufgestellten Universum Box-Promotion in Hamburg überträgt das Zweite am Samstag, 9. November, direkt nach dem "aktuellen sportstudio" einen Kampfabend – live aus dem Veranstaltungsort "Die Kuppel" (The Dome) in Hamburg-Bahrenfeld.