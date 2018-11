"Das große Insektensterben": Es ist fünf vor zwölf

Seit Jahren schrillen bei Naturschützern die Alarmglocken. Immer mehr Insektenarten sterben aus. Ein Arte-Dokumentarfilmer schildert den Status Quo der Menschheit aus der Sicht von Bienen, Libellen und Co.

Regisseur Torsten Mehltretter befasst sich seit vielen Jahren auf filmische Weise mit gefährdeten Tierarten. An diesem Samstag (21.55 Uhr) zeigt der Kultursender Arte seine Naturdokumentation "Das große Insektensterben" - sie soll etwas an der Wahrnehmung eines Problems ändern, das vor allem deshalb so massiv ist, weil es auf den ersten Blick kaum einer erkennt.