Das "heute-journal" wird vierzig

Am 2. Januar 1978 ging um 21 Uhr erstmals das "heute-journal" im ZDF auf Sendung. Damals wurde die Sendung lediglich viermal in der Woche ausgestrahlt.



Montags bis donnerstags brachten in diesen Jahren unter anderem Dieter Kronzucker und Ingeborg Wurster die neuesten Nachrichten in die deutschen Wohnzimmer. Später folgte ihnen beispielsweise noch Wolf von Lojewski als Moderator. 1991 wurde das Format auf 30 Minuten Sendezeit ausgeweitet und seit 1992 kann man das "heute-journal" auch samstags sehen.