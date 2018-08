Das ist der September bei Prime Video

Anthony Hopkins, Shiri Appleby und Fiona Dourif tummeln sich im September bei Amazons Streaming-Angebot Prime. In den neusten Serien und Filmen der Online-Videothek geht es diesen Monat um Big Apple, einen König und die Liebe.



Amazon Prime kündigt für die bevorstehenden Wochen die neuen Film- und Serien-Highlights aus dem eigenen Angebot an. Darunter Seriennachschub, Action und Komödien.