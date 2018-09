Das kleine Fernsehspiel: "Wach" auf YouTube und im ZDF

"Wach" ist ein ungewöhnliches Filmprojekt über zwei Teenager, die nicht schlafen wollen - am liebsten gar nicht mehr. Noch bevor das ZDF den Film von Ex-Echt-Frontmann Kim Frank zeigt, ist er auf YouTube zu sehen.



Der Titel ist simpel, die Geschichte auch, der Film dennoch besonders: "Wach" von Kim Frank, früher Sänger und Frontmann der Band Echt, heute Regisseur, Autor und Produzent, fällt in vielerlei Hinsicht aus dem Rahmen. Es gibt nur wenige Rollen. Im Mittelpunkt stehen zwei junge Frauen, der Film zeigt einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Leben: 86 Stunden - ohne Schlaf.