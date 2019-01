"Das können wir besser" - Neue Chance für "The Voice Senior"

Nach heftiger Kritik an der Finalshow setzt Sat.1 seine Ü60-Castingshow "The Voice Senior" Ende des Jahres mit überarbeitetem Konzept fort.



Das Anfang Januar ausgestrahlte Finale der ersten Staffel wurde schon einen Monat zuvor vor Studiopublikum aufgezeichnet. Einzig die Verkündung des Votings der Fernsehzuschauer am Ende erfolgte live in einem schmucklosen Backstageraum - Studiopublikum und die Coaches Sasha, Mark Forster, Yvonne Catterfeld und The BossHoss fehlten dabei. Das hatte viele Zuschauer irritiert und verärgert.