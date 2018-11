"Das krumme Haus": Ein Krimi nach Agatha Christie

Mit einem Jahr Verspätung kommt "Das krumme Haus" in die deutschen Kinos. Die Vorlage ist prominent: Es ist die Verfilmung eines Agatha-Christie-Krimis.

Bild: Sony Pictures

Ein toter Wirtschaftsmagnat, ein riesiges Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert und viele verdächtige Familienangehörige: Das sind die Zutaten für den Agatha-Christie-Krimi "Das krumme Haus". Es ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans aus dem Jahr 1949 - und in den deutschen Kinos besonders spät zu sehen. Denn in Großbritannien wurde "Crooked House" schon im Dezember 2017, nur einen Monat nach dem Kinostart, im Fernsehen ausgestrahlt und ist inzwischen längst auf DVD erhältlich.