Das läuft beim Horror-Marathon auf "Sky Cinema Halloween HD"

Anlässlich der Nacht des Grauens zaubert der Pay-TV-Anbieter einen Pop-Up-Sender aus dem Hut. Bis zum 3. November bereitet Sky ein Grusel-Buffet mit Klassikern und jüngeren Genre-Beiträgen feil – hier eine detaillierte Programmübersicht.



Die Tage werden kürzer, die Nächte länger – und so ist statt dem gewohnten "Sky Cinema HD" aus gegebenem Anlass eine Woche lang der Sondersender "Sky Cinema Halloween HD" zu sehen.

Wer genau wissen will, wann welcher Gruselfilm auf dem Sondersender zu sehen sein wird, kann sämtliche Sendetermine aus der nachfolgenden vollständigen Auflistung der Programmpunkte von "Sky Cinema Halloween HD" entnehmen.

Programmübersicht "Sky Cinema Halloween HD"

11:55 : It Comes at Night13:30 : Der Fluch - The Grudge15:05 : The Sacrament16:50 : Quarantäne18:25 : The Sixth Sense20:15 : The Strangers: Opfernacht21:45 : The Eloise Asylum23:25 : Halloween - Die Nacht des Grauens01:00 : Scream - Schrei!02:55 : Wolf - Das Tier im Manne05:05 : Shark Lake06:40 : The Eloise Asylum08:20 : Science-Fiction Splice - Das Genexperiment10:10 : The Sixth Sense12:00 : The Strangers: Opfernacht13:30 : Der Fluch - The Grudge 215:15 : Heilstätten16:50 : Shark Lake18:25 : Mimic20:15 : The Nun21:55 : Science-Fiction Splice - Das Genexperiment23:45 : Legion01:30 : Scream 203:30 : Heilstätten05:05 : Insidious - The Last Key06:50 : It Comes at Night08:25 : Legion10:10 : The Nun11:50 : Knock Knock13:35 : The Possession of Hannah Grace15:05 : Audrey Rose - Das Mädchen aus dem Jenseits17:00 : Insidious - The Last Key18:45 : Fantasyfilm Underworld Awakening20:15 : Das geheime Fenster21:55 : Sinister 223:35 : Knock Knock01:20 : It Comes at Night02:55 : The Possession of Hannah Grace04:25 : Audrey Rose - Das Mädchen aus dem Jenseits06:20 : Das geheime Fenster08:00 : John Carpenter's Christine09:55 : Sinister 211:35 : Fantasyfilm Underworld Awakening13:05 : Slender Man14:40 : The Sixth Sense16:30 : Hereditary - Das Vermächtnis18:40 : Halloween - Die Nacht des Grauens20:15 : Halloween: H2021:45 : Halloween23:35 : Slender Man01:10 : John Carpenter's Christine03:05 : Hereditary - Das Vermächtnis05:15 : Mimic07:05 : Heilstätten08:40 : Audrey Rose - Das Mädchen aus dem Jenseits10:35 : Halloween - Die Nacht des Grauens12:10 : Halloween - Die Rückkehr des Michael Myers13:40 : Halloween - Die Rache des Michael Myers15:20 : Halloween: H2016:50 : Halloween18:40 : Heilstätten20:15 : Scream - Schrei!22:10 : Scream 200:10 : The Lazarus Effect01:35 : The Cured03:15 : Science-Fiction Splice - Das Genexperiment05:05 : Scream - Schrei!07:00 : Scream 209:05 : Halloween - Die Rückkehr des Michael Myers10:35 : Science-Fiction Splice - Das Genexperiment12:25 : The Lazarus Effect13:55 : The Vatican Tapes15:30 : The Prodigy17:05 : The Strangers: Opfernacht18:35 : The Cured20:15 : Der Fluch - The Grudge21:50 : Der Fluch - The Grudge 223:35 : Wahrheit oder Pflicht01:20 : The Prodigy02:55 : Das geheime Fenster04:35 : The Strangers: Opfernacht06:05 : The Vatican Tapes07:40 : Halloween - Die Rache des Michael Myers09:20 : Bram Stoker's Dracula11:30 : Unsane - Ausgeliefert13:10 : The Eloise Asylum14:50 : Science-Fiction Hollow Man - Unsichtbare Gefahr16:50 : Das geheime Fenster18:30 : Wahrheit oder Pflicht20:15 : Rupture - Überwinde deine Ängste22:00 : Shark Lake23:35 : Unsane - Ausgeliefert01:15 : The Eloise Asylum02:50 : Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre04:30 : Rupture - Überwinde deine Ängste