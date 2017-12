Das perfekte Dinner: Vox schwingt zum 3.000. Mal den Kochlöffel

TV-Sender Vox hat Grund zum Feiern: Die Koch-Doku "Das perfekte Dinner" läuft bereits zum 3.000. Mal. Welche Stadt schlägt zu diesem Anlass das Kochbuch auf?



Am 19. Januar strahlt Vox die 3.000. Folge von "Das perfekte Dinner" aus. Die Jubiläumswoche startet am Montag, dem 15. Januar, und findet bis zum darauf folgenden Freitag täglich um 19 Uhr im ostwestfälischen Paderborn statt. Passenderweise läuft dabei die Finalausgabe der Woche am Jubiläumstag.