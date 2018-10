Das sind Deutschland fairste Unternehmen

In 46 Kategorien küren Verbraucher Deutschlands fairste Unternehmen. 50.000 Menschen haben entschieden: Der Deutsche Fairness-Preis 2018 geht unter anderem an Condor, Christ und Medion.



Insgesamt 547 Unternehmen aus 46 Kategorien wie Fluggesellschaften, Juweliere und Computer-Hersteller wurden von Verbraucher nach ihrer Fairness bewertet. 50.000 Menschen entschieden darüber, wie sehr Kunden von den Firmen ernst genommen werden, ob Versprechen gehalten wurden oder sie offen auftreten. Hinter dieser Aktion stecken das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender n-tv.