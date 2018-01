Das sind die MTV-Highlights der kommenden Wochen

Taylor Swift, Moderatorin Hannah Rad, Tattoo-Experte Stephen Bear und Ashton Kutcher haben eines gemeinsam: In den nächsten Wochen werden sich alle beim Musik-Sender MTV tummeln.



MTV kündigte für die bevorstehenden Wochen die neuen Highlights an. Darunter Karaoke, abenteuerliche Tattoos, Teenie-Mütter, Punks und Frauenpower.