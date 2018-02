Das sind die Netflix-Originals im Februar

Der Netflix-Februar birgt mal wieder ein breites Angebot an neuen Serien. Diesen Monat gibt es ein Reality-Show-Comeback, eine 90er-Jahre-Serie und Snoop Dogg als Football-Coach beim Streaminganbieter zu sehen.



Im Februar ist Snoop Dog mal in ungewohntem Umfeld zu sehen. Statt auf der Bühne ist der Rapper in einer Doku-Reihe bei Netflix zu sehen. Die erste Staffel von "Coach Snoop" steht ab sofort für Nutzer bereit. Der Weltstar hat eine eigene Jugend-Footballliga gegründet und verbindet bei der Doku soziales Engagement mit sportlichem Gedanken.