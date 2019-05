Das steckt hinter Böhmermanns geheimnisvollen "Special"

Am Mittwochabend endete der groß angekündigte Countdown des Satirikers. Um das ominöse Ibiza-Video, das in Österreich eine Staatskrise ausgelöst hat, ging es dabei aber nicht.



"Allein sind wir allein" ist die Message, die Jan Böhmermann und zahlreiche Comedians in dem neusten Hit des Satirikers vermitteln. Das 4:54 Minuten lange Video ist das Finale eines Countdowns auf www.dotheyknowitseurope.eu, den Böhmermann via Twitter mit "Diese Woche haben wir sogar ein kleines Special vorbereitet!!!" ankündigte.