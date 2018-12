"Das unsichtbare Istanbul" am Freitag in ZDFinfo

In "Das unsichtbare Istanbul" unternehmen Historiker Michael Scott und sein Team am Freitag (7. Dezember) um 20.15 Uhr, eine spannende Reise in die Vergangenheit der Stadt.



Mithilfe moderner Scan-Technik macht die BBC-Dokumentation die byzantinische Kathedrale Hagia Sophia auf eine bisher nie da gewesene Art und Weise erlebbar. Unter dem römischen Hippodrom bestaunen die Forscher zudem die prächtige Süleymaniye-Moschee. Meldungen zu diesem Thema

Geschichtsprofessor Michael Scott begibt sich mit seinem Team an Orte jenseits der ausgetretenen Touristenpfade. Dabei tauchen sie in die Welt unterhalb der Straßen und alten Ruinen ab.



Mit Hilfe moderner technischer Verfahren, inklusive 3D-Scans und Luftaufnahmen mit Fotogrammetrie, gelingt es ihnen, die verborgenen Orte dieser außergewöhnlichen Städte lebendig werden zu lassen.



Direkt im Anschluss wiederholt ZDFinfo mit "Das unsichtbare Athen " (21 Uhr) und "Das unsichtbare Kairo" (21.45 Uhr) die ersten beiden Teile der Reihe.



