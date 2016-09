Dash Button von Amazon: Deutsche Nutzer skeptisch

Der Online-Händler Amazon hat mit seinem Dash Button auch in Deutschland das Bestellen auf Knopfdruck eingeführt. Viele Nutzer stehen dem Gerät jedoch skeptisch gegenüber.



Nachdem Amazon seine Dash Buttons nun auch in Deutschland anbietet, darf die Frage nach der Nutzerakzeptanz gestellt werden. Eine Umfrage der Kommunikationsagentur FischerAppelt mit dem Marktforschungsinstitut Appinio wurde in der "Wirtschaftswoche" veröffentlicht und zeigt, dass von 900 befragten Männern und Frauen nur jeder vierte Befragte sich vorstellen kann, einen Dash Button von Amazon zu kaufen. Jeder zweite möchte keinen Dash Button besitzen. Generell seien Männer interessierter am Amazon-Knopf als Frauen.