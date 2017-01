Datenbank soll Breitbandausbau in Österreich vorantreiben

Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich soll der Breitbandausbau vorangetrieben werden. Mit einer Infrastrukturdatenbank will die Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) zudem die Kosten deutlich senken.



Der Ausbau der Bandbreiten ist in Deutschland noch immer ein Streitthema, auch wenn das Vectoring der Telekom durch die Bundesnetzagentur genehmigt wurde, was auf Seiten der Glasfaser-Befürworter dennoch für Kritik sorgte. Dennoch soll nun der Ausbau beschleunigt werden. Das ist auch das Ziel in Österreich, wo die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) zu diesem Zweck eine Infrastrukturdatenbank angelegt hat, wie am Sonntag bekannt gegeben wurde.