Datendiebstahl bei Yahoo: USA wollen russische Hacker anklagen

Mehrere Millionen Nutzer wurden Opfer des großen Datendiebstahls bei Yahoo. Nun wollen Medienberichten zufolge die USA Hacker aus Russland und Kanada anklagen.



Die US-Behörden machen Medienberichten zufolge Hacker aus Russland für den gewaltigen Datenklau bei Yahoo verantwortlich, der Hunderte Millionen Nutzer betraf. Die Vorwürfe gegen insgesamt vier Personen sollen noch im Laufe des Mittwochs erhoben werden, schrieben das "Wall Street Journal" und der Finanzdienst Bloomberg. Drei der Verdächtigen seien aus Russland und einer aus Kanada. Zumindest einige der Hacker hätten Verbindungen zu russischen Behörden, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen.