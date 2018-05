Datenflatrate: Telekom bekommt Konkurrenz durch Vodafone

Die Deutsche Telekom hat es vorgemacht, jetzt zieht Vodafone nach. Für 80 Euro im Monat sollen Kunden des Anbieters eine Datenflatrate ohne Drosselung nutzen können.



Vor anderthalb Monaten ging die Deutsche Telekom mit einem Tarif an den Markt, der seinen Nutzern eine "echte" Datenflatrate verspricht. Also eine Nutzung der mobilen Daten ohne Drosselung. Wie die Newsseite "Golem" berichtet, zieht Konkurrent Vodafone jetzt nach.