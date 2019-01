Datenklau: Irritiert vom Innenminister - Seehofer in der Kritik

Die Chefs von BKA und BSI sollen an diesem Montag zu Horst Seehofer ins Ministerium zum Gespräch. Das Thema ist klar: Es geht um den massiven Online-Angriff auf Politiker und Prominente - und den Umgang der Behörden damit. Schon vorher hagelt es Kritik an Seehofer.



Nach dem massiven Online-Angriff auf rund 1000 Politiker und Prominente wächst der Druck auf Innenminister Horst Seehofer, zügig für Aufklärung zu sorgen. "Ich bin irritiert, vom zuständigen Bundesinnenminister, der sonst keine Gelegenheit auslässt, sich zu allem und jedem zu Wort zu melden, so gut wie nichts zu hören, wenn es um die Cybersicherheit in unserem Land geht", sagte etwa der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka der Deutschen Presse-Agentur.