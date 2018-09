Datenkrake 3.0: Personalisierte Werbung zieht ins Smarthome ein

Lauschangriff über die Lautsprecher: Ein neues Datenanalyse-Tool ermöglicht Werbetreibenden, bald auch über Smartspeaker und andere vernetzte Geräte personalisierte Werbung zu verbreiten.



Die Firma RMS gab jüngst bei der Messe für digitales Marketing (DMEXCO) den Launch der ersten deutschen Plattform für digitales Audio-Marketing bekannt.