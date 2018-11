Datenpanne bei Amazon

Amazon hat auf seiner Webseite offenbar Namen und Mailadressen von Nutzern veröffentlicht. Nach Informationen des Konzerns sei das Problem gelöst und die Betroffenen sind informiert worden.



Das Unternehmen schweigt aber zu den Gründen und dem Ausmaß der Panne. Amazon zufolge wurden weder die Systeme der Firma noch dessen Webseite gehackt. Die Passwörter der Kunden seien sicher geblieben.