Datenschutz: Jede zweite App könnte aus dem Play Store fliegen

Mit der neuen EU-Datenschutzverordnung soll ab Mai unter anderem ein nutzerfreundlicher Ethos unter den App-Anbietern einkehren. Eine Studie belegt nun, dass Bemühungen darum noch nicht sehr weit gediehen sind.



Bis Mai ist es zwar noch ein bisschen Zeit, doch allzu lange bleibt beispielsweise vielen Appanbietern nicht mehr um die Datensammelwut in den Griff zu bekommen. Denn nach jetzigem Stand wäre das Gebahren von über der Hälfte der Anwendungen in Googles Play Store mit Inkrafttreten der EU-Datenschutzverordnung illegal.