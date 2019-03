Datenschutz ist weltweit Thema Nr. 1

Marketing-, Kreativ- und IT-Experten sind sich einig: Sie wollen stärkere Datenkontrolle. Das ist das Ergebnis der aktuellen Studie "Digital Trends 2019" im Auftrag von Adobe.



Daten, Daten, Daten, wohin wir blicken. Versteckt oder offensichtlich, sie sind überall. Kein Wunder also, dass viele Marken und Unternehmen dieses Thema bewegt. Das macht auch die aktuelle Studie "Digital Trends 2019", die das Marktforschungsinstitut Econsultancy im Auftrag von Adobe durchgeführt hat, deutlich.