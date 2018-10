Datenschutzgrundverordnung – neue Betrugsmasche

Wie hitec-news berichten, gibt es derzeit eine fiese Masche, um von der allgemeinen Verunsicherung bezüglich der Datenschutzgrundverordnung zu profitieren.



Die DSGVO ist gerade für kleine und mittelständische Unternehmen immer noch eine große Herausforderungen und die Verunsicherung ihr gegenüber ist groß. Das nutzt nun die sogenannte Datenschutzauskunft-Zentrale aus, wie hitec-news der Newsletter der Förderungsgesellschaft für den Radio- und Fernseh-Einzelhandel, berichtet.