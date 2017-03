"Daydream": Google will mehr Smartphones mit VR ausstatten

Der virtuellen Realität wird eine große Zukunft vorausgesagt, für Google ist es gar eine Schlüsselanwendung. Deshalb will das US-Unternehmen seine Plattform "Daydream" auf Millionen Smartphones bringen, wie auf dem Mobile World Congress bekannt wurde.



Google will seine Plattform "Daydream" für die Anzeige virtueller Realität mit der Zeit in alle Smartphones mit seinem Android-System bringen. Die technischen Anforderungen seien dabei kein Problem, sagte Google-Manager Amit Singh auf dem Mobile World Congress in Barcelona. "Die heutigen Spitzen-Telefone entsprechen in einem Jahr der Mittelklasse und noch ein Jahr später den Einstiegsmodellen. Selbst wenn wir unsere technischen Anforderungen beibehalten, geht es um hunderte Millionen Smartphones."