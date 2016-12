Dazn überträgt "El Clásico" live und exklusiv

Es ist das Highlight der spanischen Fußball-Liga und bei Dazn kann man live dabei sein. Das Sportportal zeigt "El Clásico" zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid am Samstag live und exklusiv.



Für Fußballfans wäre dieser Sport nicht das, was er ist, gäbe es nicht "El Clásico". Bei diesem Spiel treffen die spanischen Fußball-Giganten und Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid aufeinander. Das Sport-Streamingportal Dazn lässt sich die Chance auf dieses Spiel ebenso wenig entgehen und zeigt das Aufeinandertreffen von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo am Samstag ab 15.30 Uhr live und exklusiv.