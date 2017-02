Dazn vergrößert Reichweite und sichert sich Ballack

Der Sport-Streamingdienst Dazn vergrößert seine Reichweite um die Playstation-4-Community und sichert sich zudem Ex-Nationalmannschaftkapitän Michael Ballack als Co-Kommentator.



Der Sport-Streamingdienst Dazn vergrößert seine Reichweite, indem er sein Angebot auch auf der Playstation 4 zur Verfügung stellt. Diese Möglichkeit erwächst aus einer Kooperation zwischen Dazn und Sony Interactive Entertainment Deutschland. Für 9,99 Euro bzw. 12,90 Schweizer Franken ist das Angebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.