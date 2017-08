"Deadline Day" am Donnerstag bei Sky

Am Donnerstag steht mit dem "Deadline Day" der letzte Tag für Transfers im Fußballspielermarkt an. Sky Sport News HD berichtet.



Rund eine halbe Milliarde Euro an Ablösesummen gaben Bundesliga-Vereine in den vergangenen Wochen aus. Was nach viel klingt, liegt dennoch noch weit unter dem Transfervolumen anderer Ligen. Begonnen hat es mit Anthony Modeste, weiter ging es mit Neymar und beschäftigte mit Ousmane Dembélé ebenfalls ganz Deutschland. Nun steht mit dem "Deadline Day" das große Finale des Transfer-Theaters an.

Meldungen zu diesem Thema

Vermarktung WM 2018 – Warum das ZDF früher startet

RB Leipzig: CL-Debüt nicht im Free-TV

Türkei gegen Island live bei RTL Nitro



Ob Höwedes zum Beispiel Schalke verlässt oder Kevin Kampl nach Leipzig wechselt, wird letztendlich am Donnerstag gewiss sein. Von 9 Uhr morgens an wird Sky Sport News HD bis Sendeschluss über alle Transfers berichten.



Dabei behält man nicht nur den deutschen Markt im Auge, sondern schaltet zwischendurch auch nach England, Italien und England. Analysiert werden die Übernahmen von Sky-Experte und Feinschmecker Reiner Calmund, ebenso ins Studio geladen sind Robin Dutt, Thomas Eichin und Rafael Buschmann.



In der 1. und 2. Bundesliga müssen die Verpflichtungen bis 18 Uhr durch sein, danach folgen Abends auch die Fristen für Italien und England.