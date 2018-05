"Deadpool 2" beherrscht Kinocharts in Nordamerika

Der Comicheld Deadpool stürmt erneut auf Platz eins der Kinocharts in den USA und Kanada, hat aber einen schwächeren Start als noch vor zwei Jahren. Auch sonst läuft es weiter gut für Marvel - und ein Buchclub mit Allstar-Besetzung räumt bei Älteren ab.



Der ungewöhnliche Comicheld Deadpool hat sich auch mit seinem zweiten Film an die Spitze der Kinocharts in Nordamerika gekämpft. Die Actionkomödie mit Ryan Reynolds hat am Startwochenende laut vorläufigen Zahlen des "Hollywood Reporter" 125 Millionen Dollar (106 Millionen Euro) eingespielt, rund sieben Millionen Dollar weniger als Teil eins vor zwei Jahren.