Deal ist durch - Sunrise kauft UPC Switzerland von Liberty

Was sich abgezeichnet hat, ist nun Realität. Sunrise übernimmt UPC Switzerland von Liberty Global.



Segnen die Schweizer Wettbewerbshüter den Deal ab, wird UPC Switzerland in der zweiten Hälfte des Jahres von Sunrise geschluckt. Letzterer würde damit wieder zum zweitstärksten Anbieter hinter Swisscom auf dem dortigen Telekommunikations-Markt avancieren.