Deal mit Liberty: Netflix kommt auf Horizon-Boxen von Unitymedia

Nach dem Netflix-Button kommt der Streaming-Anbieter mit seiner App nun auch auf die Set-Top-Box von Liberty Global. Eine entsprechende Vereinbarung wurde mit dem Kabelnetzbetreiber getroffen, die auch für die deutsche Tochtergesellschaft Unitymedia Anwendung finden soll.



Das Streaming-Unternehmen Netflix hat einen Vertrag mit dem Kabelnetzbetreiber Liberty Global geschlossen. In der Vereinbarung geht es darum, dass Netflix dafür zahlt, dass seine App auf die Set-Top-Boxen des Netzbetreibers gebracht werden. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mit. Auch wenn laut Unitymedia noch konkretere Vereinbarungen ausgehandelt werden müssen, trifft die Kooperation auch für die deutsche Tochter von Liberty Global zu.