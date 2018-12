Debatte um Betrugsfall beim "Spiegel"

Es ist ein schwerer Betrug, den der "Spiegel" selbst aufgedeckt hat. Und einer, der immer weitere Kreise zieht: Der US-Botschafter schreibt der Chefredaktion, und es tauchen neue Vorwürfe gegen den Reporter auf. Das Magazin will den Fall systematisch aufarbeiten.



Der Skandal um Betrügereien und Fälschungen eines ehemaligen "Spiegel"-Reporters zieht weitere Kreise. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, forderte eine unabhängige Untersuchung und warf dem Nachrichtenmagazin in einem Brief anti-amerikanische Berichterstattung vor. Die Chefredaktion wies den Vorwurf am Wochenende zurück. Unterdessen berichtete der "Spiegel", dass ihr damals noch freier Mitarbeiter 2016 nicht nur eine Geschichte über angebliche syrische Waisenkinder in der Türkei in großen Teilen erfunden, sondern auch privat Spendenaufrufe an Leser verschickt habe, um angeblich den Kindern zu helfen.



Was dann aber mit dem Geld passiert sei, das auf das Privatkonto des Journalisten überwiesen wurde, sei unklar. Der "Spiegel" kündigte an, "alle gesammelten Informationen der Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Strafanzeige" zur Verfügung zu stellen. Der Reporter, der im Zentrum der Affäre steht, reagierte am Wochenende nicht auf Anfragen der Deutschen Presse-Agentur.



Der Vertreter von US-Präsident Donald Trump in Deutschland, Grenell, schrieb dem "Spiegel", die fehlerhafte Berichterstattung habe sich zu einem großen Teil auf US-Politik bezogen: "Es ist eindeutig, dass wir Opfer einer Kampagne institutioneller Voreingenommenheit wurden. (...) Die anti-amerikanische Berichterstattung des "Spiegel" hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen; seitdem Präsident Trump im Amt ist, stieg diese Tendenz ins Uferlose." Man sei besorgt, dass Reporter "offenkundig das liefern, was die Unternehmensleitung verlangt".