Debüt von Schweinsteiger als ARD-Experte voraussichtlich im März

Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird voraussichtlich im März 2020 seine Premiere als Fernseh-Experte der ARD feiern.



Das sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky dem Online-Portal "Sportbuzzer". "Er wird voraussichtlich im März des kommenden EM-Jahres erstmals für uns im Einsatz sein. Wir haben dann ein Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft im Programm", sagte Balkausky. Zunächst wolle sich Schweinsteiger Zeit für sich und seine Familie nehmen. In nächster Zeit seien dann weitere Gespräche geplant, wie die Zusammenarbeit konkret aussehen wird, fügte der ARD-Sportchef hinzu.