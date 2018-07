"Deception" ist die neue neue Crime-Serie bei Sat.1

Illusionist Cameron Black ist die Hauptfigur von "Deception". In dem neuen Sat.1-Krimi wird er zum Opfer eines Komplotts.



Ab Donnerstag wird es magisch bei Sat.1. Dann zaubert der Illusionist Cameron Black in der neuen Crime-Serie "Deception". Schauspieler Jack Cutmore-Scott schlüpft dafür in die Rolle des Magiers.