Deitenbeck: "Gehe davon aus, dass UKW in Deutschland enden wird"

Mit der Ausschreibung des zweiten Digitalradio-Bundesmuxxes kommt DAB Plus in Deutschland weiter in Bewegung. Wann eine Entscheidung über den Betreiber gefällt wird, warum es keinen dritten Multiplex geben wird und wo Unterstützung wünschenswert wäre, erklärt Martin Deitenbeck, Geschäftsführer der Sächsischen Landesmedienanstalt (SLM) im Gespräch mit DIGITAL FERNSEHEN.

Bild: © SLM

Herr Deitenbeck, die Ausschreibung für das zweite DAB-Plus-Bundesmultiplex ist beendet und vier Bewerber haben ihr Interesse als Betreiber des Multiplex bekundet. Hat sie die große Resonanz überrascht?



Martin Deitenbeck: Nein, überhaupt nicht. Der zweite bundesweite Digitalradiomultiplex ist die letzte Chance, in Deutschland in den bundesweiten Hörfunk einzusteigen. Einen dritten Bundesmuxx wird es schon aus Kapazitätsgründen nicht geben. Im Übrigen ist aufgrund des übervollen und störanfälligen UKW-Bandes Digitalradio die einzige Möglichkeit für neue Anbieter, eine Verbreitungsmöglichkeit für ihre Angebote zu finden. Da alle Indizes für die Digitalradionutzung und den Geräteverkauf nach oben zeigen, Digitalradio zudem qualitativ deutlich besser ist als UKW und die Verbreitungskosten für die Veranstalter signifikant günstiger sind, war es klar, dass die Ausschreibung auf große Resonanz treffen würde.