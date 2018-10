Delling hört bei der ARD auf

Gerhard Delling hat den Rückzug von seinen Tätigkeiten nach Vertragsende verkündet. Lange wird er demnach nicht mehr für das Erste vor der Kamera stehen.



Zum Ende der diesjährigen Bundesliga-Saison ist auch für Gerhard Delling Schluss bei der ARD. Der 59-jährige Sportmoderator fasste den Entschluss selber den noch bis Sommer 2019 laufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern.