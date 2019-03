Demnächst auf TV Now: "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert"

Im April feiert die Drama-Serie "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" mit "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey in Hauptrolle Deutschland-Premiere.



Die Mysteryserie basiert auf dem Roman des Bestsellerautors Joël Dicker und läuft ab dem 1. April beim RTL-Streamingangebot TV Now. "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" markiert gleichzeitig das Serien-Debüt des Oscar-Preisträgers Jean-Jacques Annaud.